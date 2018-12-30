Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar'daki geçtiğimiz hafta çarşamba günü bir kuyumcuya gelen kadın 5 taş pırlanta yüzük alacağını, yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Kuyumcu Mehmet Erdoğan, tezgahın üzerine yüzükleri çıkardı. Kadın yüzükleri incelerken bir tanesini alarak cebine attı. Kuyumcu yüzüğün yerinde olmadığını fark etti. Kadına yüzüğü alıp almadığını sordu. Kadın almadığını söyledi. Bunun üzerine kuyumcu kamera görüntülerine incelemeye başladı. Kamera kaydına bakıldığı sırada kadın cebine koyduğu yüzüğü çıkararak avucunun içine aldı. Daha sonra çantasından hap çıkarıyormuş izlenimi vererek, cebinden çıkardığı yüzüğü ağzına attı ve su ile içerek yuttu. Kamera incelemesinde kadının yüzüğü yuttuğunu anlayan kuyumcu polisi aradı.

Üsküdar'da kuyumcuda yüzüğü hap gibi yutan kadın güvenlik kamerasına böyle yakalandı.

YA TESLİM EDECEK YA DA PARASINI VERECEK

Polis, M.A adlı kadını gözaltına alarak karakola götürdü. Hastanede röntgeni çekilen kadının midesinde yüzük görüldü. 1000 TL değerinde olduğu belirtilen yüzük kadının midesinde dururken, adliyeye sevk edildi. Kadın adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Kadının ya yüzüğü teslim edeceği ya da parasını ödeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz ekim ayında da Muğla Marmaris'te İrlandalı bir turist 40 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğü yutmuş, yüzük kolonoskopi yöntemiyle çıkarılmış ve turist tutuklanmıştı. (Sabah)