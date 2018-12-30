Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan evlerinin 2. katının penceresinden yağan karı seyreden 2 yaşındaki Asil H., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.