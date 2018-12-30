Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan evlerinin 2. katının penceresinden yağan karı seyreden 2 yaşındaki Asil H., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da inanılmaz olay! Kar yağışını seyrederken pencereden düştü
30.12.2018 - 18:55 | Son Güncelleme: 30.12.2018 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yağan karı seyreden 2 yaşındaki çocuk, pencereden beton zemine düşerek yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,
595885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595885.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER