"Yeni bir yıla daha hoş geldin demenin mutluluğunu yaşıyoruz."  ifadelerini kullanan Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"2019’un, medeniyetimizin başşehri İstanbul’umuza, cennet vatanımıza  ve tüm insanlığa iyilik ve güzellikler getirmesini içten duygularımla temenni  ediyorum. Dilerim umutlarla karşıladığımız yeni yıl, gönül bağlarımızın daha da  sağlamlaştığı, huzurlu yarınlara kucak açtığımız, tüm hayallerimizin  gerçekleştiği bir yıl olsun. Dilerim, yeni yılda iki günümüz birbirine eşit  olmasın. Her günümüz, bir öncekinden çok daha huzurlu, çok daha güzel olsun, her  günümüz yaşam sevinciyle dolsun. Adeta bir ebru gibi renkleri ve ışıltısıyla göz  kamaştıran yedi tepeli şehrimizin ışığını daha da parlatmak, dünyanın en görkemli  yıldızı haline getirmek için yeni yılda da var gücümüzle çalışmaya devam  edeceğiz. 2019'un, hizmetkârı olduğum İstanbul’a, size, ailenize, sevdiklerinize,  Türkiye’ye ve tüm dünyaya iyilikler ve güzellikler getirmesi dileğiyle, Mutlu  yıllar"