Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik’ten yapılan açıklamada, “İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31.12.2018 Pazartesi günü eğitime ve öğretime 1 gün süre ilke ara verilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında ise kamuda çalışan hamile ve engellilerinde aynı gün izinli sayılacağı belirtildi.