Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Hayallere ulaşmak, çok zorlu bir yolu geride bırakmayı gerektirir. Hayal kurup oturup beklemekle olmaz bu. Onun için çaba göstermek bile mutlu eder insanı. “Hayallerinin peşinden koşmak” deniyor buna ve zorlu yolu bile mutluluk sebebi. Bir adada yaşamak, dağların zirvesine ulaşmayı hedefleyip başarmak, modern hayatı reddedip köye yerleşmek... Hepsi olabilir ya da bambaşka hayaller.... Peki hiç düşündünüz mü, hayallerindeki hayatı yaşayabilen insanların ortak özelliklerini? Coutudent sıralamış bunları.

¥ Kararlıdır hayallerindeki hayatı yaşayan insanlar. Hedeflerine ulaşma yolunda hiçbir zorluk engel olamaz onlara. İzin vermezler çünkü. Yoluna çıkacak her şeyi bertaraf edecek kadar da acımasız olabilirler.

¥ Araştırır onlar. Kendilerini yukarı çekme gücü verecek birilerini arar. Onları aşağı çekecek değil, hırslandıracak birilerini. Onu bulmak için de hep araştırırlar.

¥ Kendi evrenleri vardır. Başkasının dünyasında, başkaları için yaşamayı bırakın, birilerine ayak uydurmayı dahi reddederler. Kendi hayatını etkileyecek her şeyi sistemlerinden atarlar. Empatiye de pek aldırmazlar.

¥ Çözüm odaklı olurlar. İş bitirici olarak tanınırlar çevrelerinde. Probleme soğukkanlılıkla bakar, üstesinden de gelir.

¥ Yoğun, meşgul, tempoludurlar. Çünkü boşa geçirecek vakitleri yoktur, vakit çok değerlidir. Onlara ‘meşguliyet bağımlısı’ bile diyebilirsiniz. ABD’li filozof Henry David Thoreau bunu şöyle açıklar: Başarı genellikle onu aramak için çok meşgul olanlara gelir.

¥ Kendilerini en iyi şekilde yetiştirme kaygısı duyarlar. Hırslıdırlar. Bulundukları yerin en iyisi olmak isterler ve en iyisi de başarana kadar yarışı bırakmazlar.