Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Doğan, bir insanın sosyal medyada anormal davranışlar göstermesi ve olduğundan başka görünmesinin altında, çok büyük sorunların yattığını söylüyor. Doğan “Sosyal medyada ünlü olmaya çalışanlar, toplumsal değerlerden yoksun, amaçsız, gelecek planlaması yapmayan, yüzeysel düşünen, sorumluluk almayan bireylerdir. Günübirlik yaşarlar, kolaycı, bireyci ve emeksiz yemek isteyenlerdir” diyor. Peki onlar böyle mi doğdu? Elbette değil. Yetiştirme hatasından kaynaklanıyor birçok olumsuzluk. Bebeklikte anne-bebek ilişkisinin doyumsuz olması, güven duygusunun gelişmemiş olması, hedef verilmediği için yanlış kişileri idol olarak görme, bu anormalliklerin sebebi olabilir. Onlar için suç işlemek sorun olmaz, şiddet uyguladıkları zaman zevk alan birey bile olabilirler. Doğan, anne ve babalara tavsiyelerini sıralarken “Çocuğunuza hayatın amacını aşılayın. Onlar geleceğimiz. Onları sevin, sevginizi de gösterin ki sevgi açlığı yaşamasın, küçücük bir ilgiyi sevgi zannedip yanlış kararlar vermesinler. Güven verin ki korkmasınlar, fikirlerini söyleyebilsinler, yanlışa sapmasınlar” diyor.