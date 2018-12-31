Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Camuzcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şalgamcılık yapan 2'si kız 3 çocuk babası Bülent O. (52) babasının kabrinin bulunduğu Camuzcu Mezarlığına gelerek dayısı Nizamettin Yılmaz'ı arayıp intihar edeceğini söyledi. Yılmaz, yeğenine, "Bir cahillik yapma bekle geliyorum" dedi. Yılmaz otomobil ile yeğeninin bulunduğu yere gitti. Ancak Bülent O., dayısını görünce elindeki tabancayı kalbine dayadı. Yılmaz, "yapma" diye bağırdı ancak Bülent O. bu arada göğsüne ateş etti. Yılmaz hemen sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi yapıp Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Hayati tehlikesi bulunan Bülent O. ameliyata alındı. Ameliyat edilen şahıs hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım servisine yatırıldı. Bu arada polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı. Bülent O.'nun kullandığı tabanca ve otomobilde inceleme yapıldı. Bülent O.'nun dayısı Yılmaz, yeğeninin kendi canına kıymak istediğini engel olmaya çalıştığını ancak olamadığını belirterek, "Ne derdi vardı neden yaptığını bilmiyorum. Kendi halinde biriydi" dedi.