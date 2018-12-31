Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz kıyıları ile zamanla Akdeniz kıyıları ve Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara ile Muğla il genelinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 11

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 8

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5