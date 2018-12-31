Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Sincik ve Tut ilçelerinde 111 köy ve mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin, 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla çalıştığını sözlerine ekledi.

- Malatya

Malatya'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla 188 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 280 kırsal mahalleden, 92'sinin yolu açıldı.

Ekipler, 188 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde yağmur, Hilvan ve Siverek ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar etkili oluyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ'a ulaşımda ise yoğun kar yağışı nedeniyle aksamalar yaşanıyor.

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Kar yağışı dolayısıyla Karacadağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

- Kilis

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerde yoğun sis etkili oluyor.

Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.