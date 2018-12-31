Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullular yılbaşı alışverişi için AVM'lere koştu

İstanbul’da yeni yıl dolayısıyla alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Alışveriş merkezi otoparklarındaki araç doluluğu havadan görüntülendi.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Yeni yıla saatler kala hazırlıklarını sürdüren İstanbullular, alışveriş merkezlerine akın etti. Hafta sonu ile 1 Ocak tatilini birleştiren birçok vatandaş, yılbaşı gecesi için hazırlık yaptı. Gıda ürünleri ve hediyelik eşya satan mağazaların kasalarında uzun kuyruklar oluştu.

Alışveriş merkezlerinin otoparklarında yoğunluk sebebiyle sürücüler yer bulmakta zorlandı. Fiyatların kimisine göre uygun, kimisine göre ise çok pahalı geldiği AVM’ler yılbaşı alışverişlerini yapmak üzere olan vatandaşları ağırladı. Birçok AVM yılbaşı için özel etkinlikler düzenledi.