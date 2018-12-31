Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1744. Sokak'taki evde yaşayan Emine Revanlıoğlu'ndan (19) haber alamayan iş yeri yetkilileri, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Emine Revanlıoğlu'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek öldüğünü belirledi. Sağlık durumu ağır olan kadının eşi Ersin Revanlıoğlu (28) ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.