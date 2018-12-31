Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal’e gelenler adım atmakta bile güçlü çekti. 2019’a İstanbul’da girmek isteyen yabancı turistlerinde çoğunlukta olduğu görüldü.