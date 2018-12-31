Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal’e gelenler adım atmakta bile güçlü çekti. 2019’a İstanbul’da girmek isteyen yabancı turistlerinde çoğunlukta olduğu görüldü.
Yılbaşı öncesi İstiklal Caddesi'nden insan seli
31.12.2018 - 19:43 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018’in son saatlerinde yılbaşı kutlamaları nedeniyle vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti. Vatandaşlar cadde üzerinde yürümekte zorluk çekerken, adeta insan seli oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstiklal Caddesi,yılbaşı kutlaması,
596057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596057.aspx
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