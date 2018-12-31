Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir iş yerinin yanını bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan kağıt parçaları çıktı.
İstiklal Caddesi'ndeki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı
31.12.2018 - 22:13 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir iş yerinin yanını bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstiklal Caddesi,
596067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596067.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER