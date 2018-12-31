Alınan bilgiye göre, OSTİM ile Kahramankazan arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Aydın Mahallesi'nde, aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Yolcu minibüsü, çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada, minibüste bulunan yolculardan Tolga Fedakar, Rahmi Özcan, Oğuzhan Ankara, Fatih Elmalı, Serap Peker, Mücahit Akyol, Oğuzhan Varlık, Ayşe Canlan, Yasin Aktaş, Hidayet Tekin Işık, Hatice Kübra Peker, İdris Yılmaz, Seda Çoban, Serpil Öğüt ve Mehmet Gezicioğlu yaralandı.
Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan vücutlarında kırıklar olduğu belirtilen Mehmet Gezicioğlu, Serpil Öğüt ve Ayşe Canlan, Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Diğer yaralılar ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.