Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emrah Çayır (25) idaresindeki 20 YE 341 plakalı otomobil, Ordu Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü Çayır ile Metin Beyaztepe (27) ve Şahin Tunca (26) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.