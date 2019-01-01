Alınan bilgiye göre, Emrah Çayır (25) idaresindeki 20 YE 341 plakalı otomobil, Ordu Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü Çayır ile Metin Beyaztepe (27) ve Şahin Tunca (26) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
01.01.2019 - 07:21 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 07:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu üç kişi yaralandı.
Etiketler : aydın,aydın kaza,trafik kazası,
596117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596117.aspx
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