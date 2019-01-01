Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 8

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4