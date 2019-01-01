Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlıklı yaşamanın sırlarına dair söylemleriyle bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, Bodrum’da bulunan bir mekanda sahneye çıkıp şarkı söyledi. “Nasıl geçti habersiz” isimli Türk sanat müziği eserini seslendiren Karatay, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Sahnede dans etmeyi de ihmal etmeyen Karatay, profesyonel sanatçılara taş çıkarttı. Dinleyicilerden büyük alkış alan Karatay’ın neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.