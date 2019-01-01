Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019’a Beyoğlu’nda girmek isteyen vatandaşlar İstiklal Caddes'ine akın etti. Yeni yılın ilk dakikalarında eğlencenin dozunu kaçıran iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken, caddede yürüyen vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

KAVGADA BİR KIZ ERKEĞİN SAÇINI ÇEKEREK UZUN SÜRE BIRAKMADI

Çıkan meydan kavgasında iki taraf birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya karışan bir kız ise, karşı tarafta bulunan bir erkeğin saçını çekerek uzun süre bırakmadı. Polis ekiplerin müdahalesiyle erkeğin saçını bırakan kız, daha sonra ise sinirlerine hakim olamayarak bağırmaya başladı.

POLİSLER TARAFLARI AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İstiklal Caddesi'nde görevli Güven Timleri ve resmi ekipler olaya müdahale ederek kavgaya karışan tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafların ısrarla birbirine saldırması zaman zaman polise zor anlar yaşatsa da, ekipler tarafları ayırarak farklı noktalara götürdü. Ekipler olayın ardından, kavgaya karışan tarafları polis merkezine götürdü.