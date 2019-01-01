Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolundan İzmit yönüne giden Doğanay Bakırtaş'ın (55) kullandığı 41 BA 110 plakalı otomobil, Karagöllü köyü yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyle eşi Lale Bakırtaş'ı ilk müdahalenin ardından, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü Doğanay Bakırtaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altındaki Lale Bakırtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bakırtaş çiftinin Kefken'deki yazlıklarından İzmit'e gittikleri, daha önce kalp rahatsızlığı bulunan Doğanay Bakırtaş'a stent takıldığı öğrenildi. Doğanay Bakırtaş'ın kalp krizi geçirerek kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.