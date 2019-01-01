Darülaceze Caddesi'nde sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Uğur Çakır ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Çakır'a ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan sürücü daha sonra özel bir hastaneye götürüldü. Bir fast food restoranında moto kurye olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Çakır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şişli'de motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
01.01.2019 - 18:11 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli'de motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Uğur Çakır hayatını kaybetti.
Etiketler : Uğur Çakır,motosiklet kazası,şişli,
596187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596187.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Bu sebze öksürüğe birebir geliyor! Kilosu 1 buçuk TL
- Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacıları kim? Survivor kadrosunda kimler var? Survivor adayları tam liste
- Yılbaşı Milli Piyango sonuçları 2019 Milli Piyango bilet sorgulama, sonuç sorgulama tıkla öğren (büyük ikramiye kime, hangi bilete çıktı)