Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl'de ikamet eden Taner G. isimli vatandaş, 1 Ocak’tan itibaren poşetlerin paralı olması nedeniyle marketten aldığı ürünleri giydiği montun içine koyarak tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Taner G., görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.