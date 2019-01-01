İnegöl'de ikamet eden Taner G. isimli vatandaş, 1 Ocak’tan itibaren poşetlerin paralı olması nedeniyle marketten aldığı ürünleri giydiği montun içine koyarak tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Taner G., görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Poşete para vermemek için montunu poşet yaptı
01.01.2019 - 21:23 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermemek için montunun içine koydu.
Kaynak: İHA
Etiketler : ücretli poşet,poşet mont,
596204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596204.aspx
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