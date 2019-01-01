Yılbaşı akşamı iddialara göre, dengesini kaybederek denize düşen İrem Çoşkun, yüzme bilmediği için suda çırpınırken yardımına deniz polisi yetişti. Sudan çıkarılan 18 yaşındaki Çoşkun’un solunumu durduğunu fark eden güvenlik güçleri ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yapılan kalp masajı ve suni teneffüsün ardından hayata dönen Çoşkun, sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavisi süren Coşkun’un akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Coşkun’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İzmir'de yılbaşında denize düşen genç kız hayatını kaybetti
01.01.2019 - 21:46 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılbaşı akşamı İzmir’in Konak ilçesinde Alsancak Vapur İskelesi yakınında denize düşen İrem Coşkun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç kızın yarın doğum günü olduğu öğrenildi.
Etiketler : İzmir,
596206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596206.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Bu sebze öksürüğe birebir geliyor! Kilosu 1 buçuk TL
- Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacıları kim? Survivor kadrosunda kimler var? Survivor adayları tam liste
- Yılbaşı Milli Piyango sonuçları 2019 Milli Piyango bilet sorgulama, sonuç sorgulama tıkla öğren (büyük ikramiye kime, hangi bilete çıktı)