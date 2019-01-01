Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı akşamı iddialara göre, dengesini kaybederek denize düşen İrem Çoşkun, yüzme bilmediği için suda çırpınırken yardımına deniz polisi yetişti. Sudan çıkarılan 18 yaşındaki Çoşkun’un solunumu durduğunu fark eden güvenlik güçleri ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yapılan kalp masajı ve suni teneffüsün ardından hayata dönen Çoşkun, sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavisi süren Coşkun’un akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Coşkun’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.