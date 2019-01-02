Gaziantep Valiğinden yapılan açıklamada "Gaziantep il merkezindeki Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 02.01.2019 tarihinde bir gün süre ile okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır" denildi. 