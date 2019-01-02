Gaziantep Valiğinden yapılan açıklamada "Gaziantep il merkezindeki Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 02.01.2019 tarihinde bir gün süre ile okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır" denildi.
Gaziantep'te eğitime kar engeli
02.01.2019 - 00:37 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 00:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kar nedeniyle okullar ve rehabilitasyon merkezleri bir gün süre ile tatil edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,gaziantep okullar tatil mi,2 ocak kar tatili,
596217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596217.aspx
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