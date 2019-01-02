Olay, merkez seyhan ilçesi D-400 karayolu, Şakirpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 31 E 5405 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Kısa süreli takip sonrası Şakirpaşa kavşağında durdurulan araçta arama yapıldı. Polisten korktukları için kaçtıklarını belirten 4 yabancı uyruklu şahsın 3’ünün yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı kullandıkları otomobilin ise çalıntı olduğu öğrenildi.
Şakirpaşa karakoluna götüren 4 şahıs işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 3 kişi yakalandı
02.01.2019 - 05:10 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 05:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan sürücü hariç 3 şahsın yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.
Olay, merkez seyhan ilçesi D-400 karayolu, Şakirpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 31 E 5405 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Kısa süreli takip sonrası Şakirpaşa kavşağında durdurulan araçta arama yapıldı. Polisten korktukları için kaçtıklarını belirten 4 yabancı uyruklu şahsın 3’ünün yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı kullandıkları otomobilin ise çalıntı olduğu öğrenildi.
Etiketler : adana,
596235 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596235.aspx
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