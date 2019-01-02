Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez seyhan ilçesi D-400 karayolu, Şakirpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 31 E 5405 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Kısa süreli takip sonrası Şakirpaşa kavşağında durdurulan araçta arama yapıldı. Polisten korktukları için kaçtıklarını belirten 4 yabancı uyruklu şahsın 3’ünün yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı kullandıkları otomobilin ise çalıntı olduğu öğrenildi.

Şakirpaşa karakoluna götüren 4 şahıs işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

