Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunluğunu artırdı. Kar yağışı nedeniyle ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de gerekli önlemleri aldı. Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda yol tuzlama çalışması yaptı.

Meteorolojik verilere göre, başkentte yeni yılın ilk kar yağışının gün içinde aralıklarla ve karla karışık yağmurlu olarak devam edeceği bildirildi. Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.