Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak’ta üç katlı metruk ahşap bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, alevler yan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edilirken, mahalle sakinleri de tedbir amaçlı yan taraftaki binaları tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yan binalarda bulunan yatalak bir hasta ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla battaniye ile ambulansa taşındı.
Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Fatih’te 3 katlı metruk binada yangın
02.01.2019 - 09:02 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih’te üç katlı metruk binada çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları devam ederken, bina tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak’ta üç katlı metruk ahşap bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, alevler yan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edilirken, mahalle sakinleri de tedbir amaçlı yan taraftaki binaları tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yan binalarda bulunan yatalak bir hasta ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla battaniye ile ambulansa taşındı.
Etiketler : Fatih,yangın,
596251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596251.aspx
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