Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Sinop çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası ve zamanla il geneli yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 11

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimleri yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor) 12

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden iç kesimleri hafif kar yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı -2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzeyi karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7