İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 24, ilçelerden Divriği'de 4, İmranlı'da 15, Kangal'da 53, Şarkışla'da 3 ve Ulaş'ta 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.
Sivas'ta 101 köye ulaşım sağlanamıyor
02.01.2019 - 09:42 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.
Etiketler : sivas,kar,haberler,
596258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596258.aspx
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