Kaza, Avanos ilçesi Devebağırtan mevkiinde meydana geldi. Kalaba’dan Avanos ilçesine gelen araç ile Avanos’tan Kalaba istikametine gitmekte olan araç, kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi sevk edilirken, kazada araç içerisine sıkışan 2 kişi ise Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Arabalar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
02.01.2019 - 10:31 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Avanos ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Avanos ilçesi Devebağırtan mevkiinde meydana geldi. Kalaba’dan Avanos ilçesine gelen araç ile Avanos’tan Kalaba istikametine gitmekte olan araç, kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi sevk edilirken, kazada araç içerisine sıkışan 2 kişi ise Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler : nevşehir,kaza,haberler,
596265 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596265.aspx
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