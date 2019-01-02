Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Avanos ilçesi Devebağırtan mevkiinde meydana geldi. Kalaba’dan Avanos ilçesine gelen araç ile Avanos’tan Kalaba istikametine gitmekte olan araç, kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi sevk edilirken, kazada araç içerisine sıkışan 2 kişi ise Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



