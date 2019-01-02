Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Digor İlçesinde yaşayan G.S. ve F.S. sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşuları aileden haber alamayınca durumu jandarma ve 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri, G.S. ve F.S.’yi baygın bir şekilde buldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan G.S. ve F.S. daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan G.S. ve H.S.’nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.