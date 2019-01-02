Edinilen bilgiye göre, Digor İlçesinde yaşayan G.S. ve F.S. sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşuları aileden haber alamayınca durumu jandarma ve 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri, G.S. ve F.S.’yi baygın bir şekilde buldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan G.S. ve F.S. daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan G.S. ve H.S.’nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kars’ta karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi
02.01.2019 - 12:19 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi.
Etiketler : kars,soba gazı,haberler,
596278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596278.aspx
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