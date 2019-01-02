Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine yıllık 100 milyon liralık katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen turp hasadı bütün hızıyla devam ediyor. İlçede bulunan Savrun Çayı üzerinde kurulan ve halk arasında 'Turplar Vadisi' olarak anılan bölgedeki turp havuzları drone ile havadan görüntülendi. Kışın soğuğunda çoğunluğu kadın işçiler tarafından bu havuzlarda yıkanarak paketlenen ürünler, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sevk ediliyor.

Üreticiler ise dönem başında fiyattan ve rekolteden memnun olduklarını dile getirdiler. Turpun Kadirli ekonomisi için bacasız fabrika olduğunu belirten Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, turp sayesinde ilçeye 100 milyon TL gibi bir rakam girdiğini belirterek, “Turp ilçemiz için önemli bir gelir kaynağı. Özellikle 5 ay süren sezon boyunca yaklaşık bu işten 6 bin kişi istihdam edilerek ekmek yiyor. Turp hasadı Kasım’ın ilk haftası başlar Mart ayının sonunda biter. Turp üretmek paketlemek tamamen el emeği göz nuru. Türkiye’nin turp üretiminin yüzde 80’ini Kadirli karşılıyordu. Ancak şu anda yüzde 100’ünü Kadirli sağlıyor diyebiliriz. Sezonun başı yağmurlu ve soğuk geçti. Yani turpun istediği bir hava şartı oluştu. Bu yüzden turp bu sezon daha verimli ve rekolte yüksek. Bu da çiftçilerimiz için iyi bir avantaj” dedi.

İlçe ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon lira katkı sağlayan turp tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler turpları tek tek yıkayarak paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Kadınların torbaladığı turplar erkek işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor. Daha sonra turp yüklü kamyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere yola çıkıyor.Sofralarda da lezzetle yenen turp böbrek taşı, astım, sarılık, öksürük ve romatizma gibi hastalıklara da iyi geliyor.