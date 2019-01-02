Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ozan Çetin’in evde ailesiyle birlikte yediği patlamış mısır, soluk borusuna kaçtı. Ailesi, mısır tanesini çıkarmak için uğraş verdi ancak başarılı olamadı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ozan Çetin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SOLUNUM YETMEZLİĞİNE BAĞLI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İlk incelemede Ozan Çetin’in solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi üyesi olan gencin cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Ozan Çetin, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.