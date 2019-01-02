Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay 16.00 sıralarında Gebze Hacıhalil Mahallesi Yazı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yazı Caddesi üzerinde 3 lise öğrencisi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası öğrencilerin yumrukla birbirine saldırdığını gören Oğuz B. adlı esnaf, kavgayı ayırmaya gitti. Öğrencileri birbirinden uzaklaştırmaya çalışan esnaf, kavga eden öğrencilerden biri tarafından bacağından 3 kez bıçaklandı. Yaralı esnaf kanlar içinde yerde kalırken kavga eden gençler ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.



Oğuz B.’nin yaralandığını gören diğer esnaflar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen şahsın tedavisi sürerken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.