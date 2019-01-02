Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangının dumanı tüm apartmanı sardı. Alt katlardaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, binanın 4'üncü katındaki anne ve 4 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla kurtardı. Kurtarılan anne ve çocukları birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Yangından kurtarılan küçük çocuğun annesine “Anne tabletime bir şey olmaz dimi” diyerek ağladığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar da o anları meraklı bakışlarla izledi.

İtfaiyenin başarılı çalışmasıyla yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.Yangında çok korktuklarını söyleyen anne Hanife Döver, “İlk önce bağırma sesi geldi. Koştuk baktık kapıya duman doluyor içeriye. Çocuklarım, hepimiz içerideydik. Dışarı çıkamadık bir daha. Aşağı inmek istedik ama inemedik. Dumandan dolayı inemedik. Çocuklarım iyiler. Biraz küçüğü korktu ama iyiler. Korktuk tabi. Korkmaz mı insan” ifadelerini kullandı.