Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. İki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve tipi sebebiyle 03 Ocak 2019 Perşembe günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir” denildi.