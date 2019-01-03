Anma programına konuk olan eğitimci Habip Arvas, Seyyid Ahmet Arvasi’nin “Aksiyonumuza Yön Veren Prensipler” isimli makalesini okudu. Programda konuşan Habip Arvas “Arvasi Hoca Türk milliyetçiliğini ehli sünnet ve cemaat itikadının çizdiği sınırlar çerçevesinde belirlemiş bir dava adamıdır. Onun milliyetçilik anlayışında ırkçılık gibi ayrıştırıcı prensipler yoktur, aksine o İslam’ı gaye edinen bir milliyetçilik anlayışını temel alır” dedi.
Ülkü Ocakları Ahmet Arvasi’yi yâd etti
03.01.2019 - 07:01 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’da Akhisar Ülkü Ocakları, vefatının 30. yılında fikir adamı, şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi’yi andı. Akhisar Ülkü Ocakları Başkanı Adem Duran ve teşkilat üyeleri tarafından düzenlenen programda Arvasi için dualar okundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Manisa,Ahmet Arvasi,
596380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596380.aspx
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