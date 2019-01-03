Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anma programına konuk olan eğitimci Habip Arvas, Seyyid Ahmet Arvasi’nin “Aksiyonumuza Yön Veren Prensipler” isimli makalesini okudu. Programda konuşan Habip Arvas “Arvasi Hoca Türk milliyetçiliğini ehli sünnet ve cemaat itikadının çizdiği sınırlar çerçevesinde belirlemiş bir dava adamıdır. Onun milliyetçilik anlayışında ırkçılık gibi ayrıştırıcı prensipler yoktur, aksine o İslam’ı gaye edinen bir milliyetçilik anlayışını temel alır” dedi.