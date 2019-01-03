Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihî binanın iki kulesindeki çalışmalar geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Yangında en büyük hasarı gören çatı restorasyonu ise tamamlandı. Çatıda ve kulelerde arduvaz (taş) kaplamalar kullanıldı. Yoğun yağmurlar sebebiyle çürüyen çatının ahşap doğramaları da yenilendi. Restorasyon sırasında binanın çatıdan bodrum kata kadar bütün bölümleri elden geçiriliyor. Kapılardan duvarlara her nokta titizlikle incelenerek restore ediliyor.

Aslına uygun olarak yenilenen çatıda ve kulelerde arduvaz (taş) kaplamalar kullanıldı. Ayrıca yangından etkilenmeyen ancak yoğun yağmurlar sebebiyle çürüyen çatının bazı kısımlarının ahşap doğramaları da yenilendi.