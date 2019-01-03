Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak Başakşehir Şehir Hastanesi’nde inşaat çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatı süren ve yüzde 35’i tamamlanan şehir hastanesi bünyesinde 8 hastane oluşturuldu. Bu kapsamda dev şehir hastanesi; bünyesindeki Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastaneleri ile toplamda 2 bin 682 yatağıyla vatandaşlara hizmet verecek. Hastanenin İstanbul için çok önemli bir hizmet olacağını dile getiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “İnşaat yaklaşık bir buçuk sene önce başladı, iki seneye yaklaştı. Yüzde 35 bandındayız. Kaba inşaatı bitme safhasında. En geç 2020 sonu itibarıyla da hizmete verilmesi hedefleniyor” dedi.

'Deprem esnasında ameliyat yapılabilir'

Şehir Hastanesi’nde deprem anında herhangi bir etkilenme olmadan ameliyatlara devam edilebileceğini söyleyen Memişoğlu, “Binanın temellerinde, 2068 tane izolatör dediğimiz, deprem anında yaklaşık 80 santimlik sağa sola hareket edebilecek ve üstteki ana yapıya depremin titreşimini yansıtmayacak bir sistem var. Deprem esnasında rahatlıkla ameliyat yapılabilir hâlde ve bina hiçbir zarar görmeyecek. İstanbul’da 2019 senesinde hizmete açacağımız böyle 5 yapı var. Okmeydanı, Göztepe, Kartal’da Marmara Üniversitesi’nin Hastanesi böyle izolatörü yapılar. Burada 8 tane ayrı ayrı hastane var. Bunların hizmetleri birleştirilmiş durumda. Buraya günde yaklaşık 65 bin kişinin gireceği hesaplanıyor” diye konuştu.