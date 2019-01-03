Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB’nin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Siirt’te 10 milyon avro yatırımla Siirt Fıstık İşleme Tesisi kuruldu. 280 bin dönüm alanda üretimi yapılan, 9 bin ailenin geçimini sağladığı fıstık, burada işlenerek piyasaya sunuluyor. 20 milyona ulaşan ağaçtan elde edilen yaklaşık 60 bin ton rekolte ile il ekonomisine yılda ortalama 750 milyon lira katkı sağlayan fıstık, üreticiye de umut verdi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 35 bin metrekare alanda faaliyete geçen tesiste 17’si kadın 26 kişi de istihdama kavuştu. Üreticilerin tesise getirdiği fıstıklar, kadınlar tarafından işlenip paketlendikten sonra piyasaya sürülecek.

Tesis sorumlusu Erol Avcı, Siirt fıstığının kent ve ülkenin ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi. Şehirde üretilen fıstığın işlenmesinin önemine değinen Avcı “Kalitenin artmasında önemli bir rol oynayan tesisimizde yaş fıstık, işlenmesinden ambalajına kadar her türlü işleme tabi tutulmakta” dedi. Avcı, tesiste fıstıkların özellikle son kontrolde kadın elinden geçmesini tercih ettiklerini vurguladı. “Siirt fıstığı hak ettiği değere kadın eliyle kavuşuyor” diyen Avcı, kadınların her aşamada çalışmaları titizlikle yürüttüğünü aktardı.