Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı soğuklar etkisini sürdürürken, Erzurum'da gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 15 dereceyi gösterdi. Bölgede bir süre önce başlayan yoğun kar yağışı, yerini açık ve sert havaya bıraktı. Gece havanın açık olmasından dolayı meydana gelen şiddetli ayaz, hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, gece yapılan ölçümlerde en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20, Erzurum'da 15 derece oldu. Günün en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 11 derece olması bekleniyor.

Aşırı soğuk hava nedeniyle Erzurum'da şadırvanlar dondu, çok sayıda su sayacı patladı ve donan tonlarca sebze ve meyve çöpe atıldı. Erzurum'da aşırı soğuklar özellikle dizel yakıtla çalışan araçların donmasına neden olurken, birçok sürücü araçlarını soğuktan korumak için ilginç yollara başvuruyor. Bazı kişiler araçlarını gece battaniyelerle sararken bazıları da donan depolarının altında ateş yaktı, başka araçlardan takviye yaparak çözüme ulaşmayı denedi.