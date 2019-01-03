Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dersini yapamadığı için 6 yaşındaki oğlunu öldüresiye döven baba tutuklandı. Alınan bilgiye göre; dersini yapamadığı için babasından dayak yiyen 6 yaşındaki Mertcan Y. kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken, onu komalık eden babası Mehmet Ali Y. emniyetteki ifadesinin ardından gece sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlının güvenlik gerekçesiyle gece yarısı adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Küçük Mertcan'ın annesi ile eski eşi, hastanede yaşam destek ünitesine bağlı olan Mertcan’dan gelecek iyi haberi bekliyor.