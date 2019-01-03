Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Acısu Deresi taştı. Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde dereden taşan sular çevredeki 85'e yakın villalarda su baskınına neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri ve itfaiye birimlerinin çalışmaları sonucu evdeki sular tahliye edildi. Baskınlarda evlerin bahçeleri adeta göle dönerken, evin içerisine giren sular da vatandaşların mobilya ve elektronik eşyalarına zarar verdi.

"Aşağıya inemedim"

Evinde su baskına yakalanan engelli Soner Sungur, "Evin içerisi komple suyla doldu. Belediye tahliye etti ama sonra daha sonra tekrar doldu. Dereden su taştığından dolayı, giderlerden su geldi ve giderleri kendimiz tıkadık. Birinci kattan aşağıya inemedim, engelliyim. Eşyalarım zarar gördü" dedi.

Evi su basan bir başka vatandaş Fatma Kıyak da, bölgede alt yapı eksikliği olduğunu ileri sürerek, her yıl yağışlarda bu duruma düştüklerini ifade etti.

Kamp sahaları da su altında kaldı

Öte yandan aşırı yağışlar, bölgedeki birçok kamp sahasını da su altında bıraktı. Devre arası kampı için bölgeyi tercih eden takımların kullanacağı bazı sahaların sular altında kaldığı gözlendi.