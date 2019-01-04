Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışının akşam saatlerinde etkisi göstermesiyle Kırklareli’nin Demirköy ilçesi ve Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatili nedeniyle yapılan açıklamada, hamile ve engellilerin de 1 gün idari izinli sayılacakları belirtildi.
Kırklareli’nde bir ilçede daha okullar tatil
04.01.2019 - 00:10 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 00:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinin yanı sıra Kofçaz ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Etiketler : Kırklareli,
596525 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596525.aspx
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