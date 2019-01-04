Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışının akşam saatlerinde etkisi göstermesiyle Kırklareli’nin Demirköy ilçesi ve Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatili nedeniyle yapılan açıklamada, hamile ve engellilerin de 1 gün idari izinli sayılacakları belirtildi.