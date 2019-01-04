Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış Şuhut ilçesinde de etkili oldu. Sağanak yağmur Şuhut ilçe merkezi ve merkeze bağlı köylerde de akşam saatlerinden itibaren devam etti. Bazı yollarda ise su birikintileri meydana gelirken, rüzgar ise şiddetini göstermeye başladı. Yetkililer vatandaşları herhangi bir olumsuz duruma karşı uyardı.
Şuhut’ta şiddetli yağmur ve fırtına
04.01.2019 - 00:36 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : Şuhut,
596526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596526.aspx
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