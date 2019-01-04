Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği bildirildi. Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.