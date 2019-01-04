Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği bildirildi. Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.
Edirne'de eğitime kar engeli
04.01.2019 - 01:35 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 01:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
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596531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596531.aspx
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