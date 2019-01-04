Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışı ile güne başlayanlar İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar kaç gün olacak?​ İstanbul'un nerelerinde kar var? İstanbul'un hangi ilçelerinde kar var? diye merak içinde sorguluyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurt genelinde yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öğrenciler ise dört gözle kar tatilini bekliyor. İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul okullar tatil olacak mı? tüm merak ettikleriniz haberimizde.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Silivri ve Çatalca çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 5

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? İSTANBUL'DA KAR GÜN KAR VAR?

İstanbul’da beklenen kar yağışı dün gece etkisini tam olarak göstermese de günün ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji’nin yayınladığı haftalık hava durumu haritasına göre tüm yurt günlerce kara teslim olacak.Meteoroloji’nin tahmin haritalarına göre karlı hava dalgası günlerce etkisini kaybetmeyecek. Kar yağışının en etkili olacağı dönemin 6-9 Ocak tarihleri arasında olması bekleniyor.İzmir’de hava sıcaklıkları adım adım düşecek ve ilerleyen günlerde 0 dereceye kadar inecek. Gelecek hafta başında İzmir’de karla karışık yağmurun kendini göstermesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI? İSTANBUL'DA KAR HANGİ İLÇELERDE VAR?

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’a beklenen kar geldi. Sabah saatlerinden kentin yüksek yerlerinde vatandaşlar kar yağışı ile uyandı.Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden işe gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar kar yağışı ve zaman zaman tipiye dönüşen yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kentin yüksek ve kuzey kesimlerinden kar yağışı sürüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Çok sayıda öğrenci Twitter üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın @yerlikayaali34 hesabına yarın okulların tatil olması için yazıyor.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "kar tatili" haberi geldiğinde buradan okuyabileceksiniz.