Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesindeki Mustafa Şahin Camisi'nde vatandaşların cuma namazı için camide toplandığı sırada, cami önünde kimliği belirsiz iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan olayda henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ü vatandaşlar tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2'si ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Mersin'de silahlı kavga
04.01.2019 - 14:37 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesindeki Mustafa Şahin Camisi'nde vatandaşların cuma namazı için camide toplandığı sırada, cami önünde kimliği belirsiz iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan olayda henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Mersin,
596634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596634.aspx
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