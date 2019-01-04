Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesindeki Mustafa Şahin Camisi'nde vatandaşların cuma namazı için camide toplandığı sırada, cami önünde kimliği belirsiz iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan olayda henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü vatandaşlar tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2'si ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.