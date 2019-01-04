Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan yönetmelikte, ücretsiz olarak verilen plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle artık tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Plastik poşetlerin tanesi 25 kuruştan verilirken, marketlerin ekmek, şarküteri ve manav gibi bölümlerinde açıkta satılan ürünlerin hijyeninin korunması açısından plastik poşetlerin ücretsiz temini devam ediyor.

4 saatte örülüyor, fiyatı 10 TL’den başlıyor

ORMEK El Emeği Çarşısındaki kadınlar da, eskiden alışverişlerde kullanılan ve yakın zaman kadar büyüklerin kullandığı örgü fileleri yeniden yapmaya başladı. Alışverişlerde kullanılan poşetlerin paralı olarak satılmasından ilham alan kadınlar, el emeği fileler ile hem nostalji yaşanacağını hem de doğanın korunacağını belirtti. Yaklaşık 4 saatte tamamen el işçiliği ile örülen filelerin fiyatı ise işçiliğine göre 10 TL’den başlıyor.

“Alışverişlerimizi bu fileler ile yapacağız, poşete para vermek yok”

ORMEK’te el emeği file ören kadınlardan Nermin Ateş, eski eşyaları sevdiğini kaydetti. Eskiden kullanılan alışveriş filelerini, poşet uygulamasından sonra yeniden yapmaya başladığını anlatan Ateş, “Arkadaşlarımızla birlikte hep beraber sahiplendik ve örüyoruz. Bundan sonra alışverişlerimizi bu fileler ile yapacağız, poşete para vermek yok. Doğaya da saygı amaçlı ne kadar az naylon poşet kullanılırsa o kadar iyi. Talepler de ilk günler olmasına rağmen insanlar şaşırıyor. Filelerde esneme ve uzama payı olduğu için poşete göre daha fazla ürün alıyor. Eskiden büyüklerimizin yaptığı gibi alışverişimizi yapacağız” dedi.

"Poşetler paraya dönüştü, biz de filemizi öreriz”

ORMEK’te file ören Belgin Karalı da ilk başta espri amaçlı olarak file örmeye başladıklarını belirterek, poşet uygulamasından memnun olduklarını kaydetti. Karalı, “Biz, ‘poşetler paraya dönüştü, biz de filemizi öreriz’ diyerek başladık. Vitrine astığımız zaman herkesin dikkatini çekti. Talepler ilk güne göre iyi. Poşet uygulaması da çok güzel bir uygulama, onları kaldırıp eskisi gibi tamamen kese kağıdına dönülse daha iyi olur. Çünkü poşetler çabuk kaybolmuyor. Yavaş yavaş eskiye dönüş oluyor, şimdilik file ile başladık, nostalji yaşayacağız” ifadelerine yer verdi