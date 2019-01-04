Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilirken, yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 polis memuru ve 3 vatandaş patlamadan dolayı yaralandı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği:"04.01.2019 günü saat 19.35 sıralarında Pursaklar İlçesi Turgut Reis Caddesi No:9/4 sayılı ikamette kimliği henüz tespit edilemeyen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana gelmiştir.

İlk belirlemelere göre; Olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli (2) Polis Memuru ile aynı binada ikamet eden (3) vatandaşımız patlamadan dolayı yaralanmıştır.

Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."