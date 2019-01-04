Ferizli merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan 'pitbull' cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı. Bu sırada sahibinin uzaklaştığı pitbull'ların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti. Ancak pitbull'lar, sokak köpeğini yakaladı. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler müdahale ederek, pitbull'lara tekme ve yumruk attı fakat sonuç alınamadı. Pitbull'lar köpeği dakikalarca bırakmadı. Saldırgan köpekler bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Köpek ilçe sakinleri tarafından yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. İlçe sakinleri, olaydan sonra polise giderek pitbull'ların sahibi hakkında şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.
Sakarya'da pitbull dehşeti
04.01.2019 - 22:22 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 'pitbull' cinsi iki köpek, sokakta yakaladıkları köpeği ağır yaraladı. Çevredekilerin tekme ve yumruklu müdahalesiyle kurtarılan sokak köpeği tedaviye alındı. Pitbull'ların sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler : Sakarya,pitbull,
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